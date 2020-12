„Joyful Gospels“ aus Hückeswagen : Ein Nikolausstiefel voller Noten

Hückeswagen Der Hückeswagener Chor „Joyful Gospels“ hat sich im Advent eine besondere Überraschung überlegt und stellt ab morgen, Sonntag, Nikolaustag, ein virtuelles Ständchen ins Netz.

Mit einer ganz besonderen Aktion wünscht der Hückeswagener Chor „Joyful Gospels“ allen Hückeswagenern einen schonen 2. Advent. Inspiriert durch die Teilnahme am Video-Projekt des Sängerbundes „Größter Chor im Westen“ in der Jahresmitte hatten der Vorstand und die Chorleiterin Astrid Ruckebier den Sängern und Sängerinnen vorgeschlagen, ein Video mit einem Weihnachtslied aufzunehmen.

„Doch so einfach, wie sich das liest, ist es nicht“, berichtet Sprecherin Marlies Klintworth. Astrid Ruckebier schlug den Aktiven verschiedene Stücke vor, aus denen eins eindeutig die Sympathien gewann. Nun verschickte sie in der Chorgruppe per WhatsApp die Vorlage für jede Stimme – und es konnte losgehen. Hochmotiviert und konzentriert wurde nun mit Kopfhörern vor dem PC und mit Handy geübt. „Da aus vielen einzelnen ein gemeinsames Video werden sollte, musste jeder peinlich genau den Rhythmus und das Tempo der Musik einhalten“, erläutert Marlies Klintworth. Die Aufnahmen erfolgten im Querformat und wurden an Klaus Scheid geschickt.