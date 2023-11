Verkaufsoffener Sonntag in Hückeswagen Ein Martinsmarkt mit Sonne im Herzen

Es war der erste verkaufsoffene Sonntag unter der Organisation des neuen Vereins „Wir sind Hückeswagen“ (WsH), der am Sonntag zu einem Stadtbummel einlud. Und trotz des heftigen Regens fiel der Martinsmarkt keineswegs ins Wasser – im Gegenteil: Die Aussteller waren ebenso gut vorbereitet wie die Besucher. „Wenn man sich richtig anzieht, dann geht es. Zu Hause fällt einem doch nur die Decke auf den Kopf“, sagten Stephanie und Thomas Drosten, die mit ihren drei Kindern aus Marienheide zum Martinsmarkt in die Schloss-Stadt gekommen waren. Für die Kleinen gab es dann auch einiges zu entdecken, wie eine Fahrt mit der Bimmelbahn „Neye-Express“ oder den neuen Spielzeugkatalog, der frisch gedruckt im Spielwarenfachgeschäft Heinhaus auslag. Spaß hatten aber auch die älteren Besucher beim Knacken der Nüsse, in denen sich Gutscheine für insgesamt 40 Gänsebraten-Essen versteckten.