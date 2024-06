Hückeswagener Bäckermeister Jörg von Polheim Ein Käsekuchen (nicht nur) für Fußballfans

Die aktuelle Käsekuchen-Kreation des Hückeswagener Bäckermeisters Jörg von Polheim sorgt bei den Kunden im Verkaufsshop am Etapler Platz für ein Lächeln. Verkauft er dort doch seinen „Schieß-Cake“. Käsekuchen heißt auf Englisch Cheesecake. Wobei sich das Cheese für Käse im Deutschen wie ein etwas lang gezogenes „schieß“ anhört. Und das wiederum hat auch etwas mit Fußball zu tun, weswegen der „Schieß-Cake“ aus der Backstube an der Kölner Straße so wunderbar zur aktuellen Europameisterschaft in Deutschland passt. Damit der Bezug auch deutlich wird, thront über dem denglischen Wort ein Fußball.