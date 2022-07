Die Schloss-Stadt Hückeswagen ein Jahr nach der Flut : Der Strom ist sicher

Das Umspannwerk der BEW am Kleineichenweg nahe des Radwegs versorgt ganz Hückeswagen mit Strom. Foto: Stephan Büllesbach

Kleineichen Von ihrem Umspannwerk in Kleineichen versorgt die BEW ganz Hückeswagen mit Strom. In der Flutnacht vom 14. und 15. Juli 2021 war auch dort die Lage dramatisch. Sebastian Kersten berichtet, wie die Energieversorgung mit solchen Szenarien künftig umgehen will.

Viel hatte in der Nacht zum 15. Juli 2021 nicht mehr gefehlt, dann hätte es neben der Hochwasser- auch noch eine andere Katastrophe gegeben. Denn wäre der Damm des Beverteichs gebrochen und hätten sich dessen Wassermassen in der Folge auch noch in den Bereich Kleineichen, Hartkopsbever und An der Schlossfabrik ergossen, hätte das Umspannwerk der Bergischen Energie- und Wasser-GmbH (BEW) am Ende des Kleineichenwegs abgeschaltet werden müssen. Das wiederum hätte einen kompletten „Blackout“ für ganz Hückeswagen bedeutet, wodurch gerade die nächtlichen Rettungsaktionen um ein Vielfaches erschwert worden wären. Aber auch so war das Wasser durch den immensen Regen erst wenige Meter vor der Anlage zum Stillstand gekommen. Letztlich war die Stromversorgung jedoch zu keiner Zeit gefährdet gewesen, versichert die BEW.

Welche Funktion hat das Umspannwerk Kleineichen? Die Schloss-Stadt und ein Teil Wipperfürths werden darüber mit Strom versorgt. „Vorgelagert ist dem Verteilnetz der BEW Netze das 110-kV-Hochspannungsnetz der Westnetz“, berichtet BEW-Prokurist Sebastian Kersten, Abteilungsleiter Netzbau und -betrieb. In der Umspannanlage, die vom Radweg aus gut zu sehen ist, wird der Strom dann von 110 kV Hochspannung auf 10 kV Mittelspannung heruntertransformiert. „Die BEW Netze ist Betreiber der Verteilnetze auf Mittel- und Niederspannungsebene“, erläutert Kersten. „Das heißt, vom Umspannwerk aus wird der Strom über 130 Trafohäuschen und Kompaktstationen in Hückeswagen und in die Haushalte verteilt.“

Mit Sandsäcken hatten BEW-Mitarbeiter und THW-Helfer die Anlage während des Starkregens vom 14./15. Juli zu sichern. Letztlich kam das Hochwasser wenige Meter vor dem Umspannwerk zum Stillstand. Foto: Stephan Büllesbach

Wie war die Lage am Umspannwerk in der Flutnacht? Auf dem Gelände in Kleineichen hatten in der Nacht auf den 15. Juli 2021 ungefähr 15 Zentimeter Wasser gestanden. „Etwas Wasser war auch in unser Stationsgebäude eingedrungen“, blickt der Prokurist zurück. Die Schalteinrichtungen darin seien allerdings so hoch installiert, dass es nicht zu Gefährdungen bzw. Einschränkungen gekommen sei. „Gegen Mitternacht wurden wir vom Oberbergischen Kreis informiert, dass der Damm des Beverteichs zu brechen droht.“ Vorsorglich wurde daraufhin gemeinsam mit der Westnetz alles vorbereitet, um die Umspann-Anlage kurzfristig abschalten zu können. „Die Abschaltung wäre eine reine Vorsichtsmaßnahme gewesen, um bei einer Überflutung des unteren Bevertals insbesondere Personen- und Folgeschäden am Umspannwerk selbst auszuschließen“, betont Kersten.

Sebastian Kersten ist seit 1. Juni Prokurist der BEW Netze und neuer Abteilungsleiter Netzbau und -betrieb. Foto: Sonja Gerrath / BEW

Problematisch war in der Flutnacht die Erreichbarkeit der Anlage. „Hier wurden wir von der DLRG mit einem Boot unterstützt“, sagt Kersten. Zudem hatte das THW das Gebäude mit Sandsäcken abgesichert, um im Falle eines Dammbruchs den möglichen Wassereinbruch zu minimieren.

Welche Auswirkungen gab es noch? Vor allem entlang der Wupper und der Bachläufe waren in der Nacht zu Donnerstag viele Keller mit Wasser vollgelaufen, weswegen die BEW im gesamten Netzgebiet Ortsnetz- und Kundenstationen sowie zahlreiche Hausanschlüsse abschalten musste – mehr als 200 Haushalte und zahlreiche Industrie- und Gewerbekunden waren ohne Strom. „Durch den Dauereinsatz aller Kollegen konnten bereits am Donnerstagabend fast alle Haushalte wieder mit Strom versorgt werden“, zeigt sich Kersten stolz auf das Team. Doch auch in den Wochen danach waren die Mitarbeiter im Dauereinsatz: Stationen, Hausanschlusskästen und Kabelverteilerschränke mussten gereinigt und gewartet sowie Stromzähler getauscht werden.

Welche Maßnahmen wurden nach dem Abfließen des Hochwassers getroffen? Damit eine solche Gefahrensituationen zukünftig nicht mehr entstehen kann, wurde in der Woche nach der Flut das Wehr am Beverteich auf Anordnung des Kreises um 1,20 Meter abgetragen und so der Füllstand des Teichs abgesenkt. Das Stationsgebäude der BEW in Kleineichen erhält einen Hochwasserschutz in Form von Spundwänden, ebenso wird die Westnetz ein neues Gebäude für Schutz- und Leittechnik der Umspannanlage mit entsprechendem Hochwasserschutz errichten. „Aufgrund von Lieferschwierigkeiten konnten diese Maßnahmen allerdings noch nicht fertiggestellt werden“, bedauert Kersten.

Welche Lehre hat die BEW in Wipperfürth aus der Flutnacht Mitte Juli 2021 gezogen? „Erst einmal, dass unsere Krisenorganisation gut funktioniert und sich das BEW-Team in dieser Extremsituation wieder sehr bewährt hat“, zeigt sich der Prokurist selbstbewusst. Natürlich habe dieses Hochwasserereignis aber auch gezeigt, dass es an der einen oder anderen Stelle noch Schwachstellen und Verbesserungspotenzial gibt. Daher will die BEW in der Netzplanung künftig noch stärker darauf achten, wie in hochwassergefährdeten Zonen die Standorte für Stationen und sensible Knotenpunkte ausgewählt werden. Auch soll bei Netzanschlüssen in hochwassergefährdeten Bereichen darauf geachtet werden, diese, sofern es möglich ist, überirdisch zu installieren. „Besonders bewusst ist uns auch geworden, wie wichtig das Zusammenspiel zwischen Stadt, Kreis, THW, Feuerwehr, DLRG und dem örtlichem Elektro-Handwerk ist“, stellt Kersten heraus. In der Katastrophennacht habe das sehr gut funktioniert. „Dennoch möchten wir den Kontakt mit allen Akteuren weiter stärken, damit auch zukünftig diese Zusammenarbeit genauso erfolgreich ist.“