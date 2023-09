Nahverkehr in Hückeswagen Ein Jahr Deutschlandticket im Schülerverkehr

„Zwar obliegt es grundsätzlich den Erziehungsberechtigten, die Einhaltung der Schulpflicht sicherzustellen, damit die Kinder pünktlich in der Schule sind, aber die Schülerbeförderung in den genannten Fällen ist vom Schulträger zu bezahlen“, hieß es in der Sitzungsvorlage. Geschehen müsse das entweder im ÖPNV oder, wie in Hückeswagen bei einem nicht passenden Angebot, mit eigens eingerichteten Schulbus.