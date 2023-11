Kultur in Hückeswagen Heimspiel mit Simon & Garfunkel

Aber das konnte man sich auch leisten, eben weil der Katalog des Duos so viele Riesenhits enthielt, dass sich locker zwei abendfüllende Konzerte am Stück damit füllen lassen würden. Nientiedt und Thimm wiederum waren perfekt in der Rolle von Paul Simon und Art Garfunkel aufgehoben, was nicht nur stimmlich immer wieder eindrucksvoll zu hören war, sondern auch im Gitarrenspiel, mal mit einer, mal mit zweien, seinen Niederschlag fand. Natürlich war da Folk-Picking genauso zu hören wie Akkordgeschrubbe, und auch das perkussive Schrappeln über die abgedämpften Seiten, was, etwa in Songs wie „Cecilia“, immer wieder als klassisches Stilmittel zum Einsatz kam. Und natürlich waren es die Songs, in allererster Linie die Songs, die zu hören auch beim wiederholten Mal sehr viel Spaß machte. Das wurde vom Publikum auch durch begeisterten Applaus kundgetan, den die beiden Musiker und Sänger nach jedem Song völlig zurecht serviert bekamen. Sei es bei der Ode aufs Alleinsein, natürlich „I Am A Rock“, bei dem der erste Applaus schon während der letzten Töne begann. Sei es „The Only Living Boy In New York“ über den Nientiedt sagte: „Noch ein Song übers Alleinsein. Wie gut, dass wir so viele sind.“ Das war sicherlich ein Song eher aus der zweiten Reihe, bekam aber dennoch genauso viel Applaus – man kannte sich und schätzte sich eben. Und war beinahe versucht zu sagen: Bis zum nächsten Mal im Central Park im oberen Island.