Konzert in Hückeswagen : Ein Heimspiel für „Wandering Souls“

Das Duo „Wandering Souls“ gastiert im Kultur-Haus Zach. Foto: L. Manz

Hückeswagen Mit dem Duo „Wandering Souls“ geht die Konzertreihe „Music-Night“ im Kultur-Haus Zach am kommenden Samstag, 14. Mai, in die nächste Runde.

Mit der Hückeswagenerin Lorena Manz und ihrem Partner Gerrit Witterhold sind im Kultur-Haus Zach „zwei Stimmen, zwei Gitarren, zwei Songwriter“ zu Gast, wie Stefan Noppenberger vom Trägerverein mitteilt. Das musikalische Duo verbinde Harmonien mit einfühlsamen Texten und erzähle so eine authentische Geschichte übers Leben. Sein Stil bewegt sich dabei im Acoustic Pop mit Einflüssen aus Country und Folk. Die Songs aus eigener Feder seien emotional, manchmal melancholisch – aber vor allem ehrlich.

Durch einen Zufall lernten sich die beiden Musiker in einem Musikgeschäft kennen und merkten schnell, dass alles harmoniert. Seit Juni 2018 sind Lorena Manz und Gerrit Witterhold auf ihrer gemeinsamen musikalischen Reise, voriges Jahr gaben sie ein Konzert im Kultur-Haus Zach. Nun gibt es eine Neuauflage. Für Lorena Manz ist dieses Konzert etwas Besonderes, da sie in Hückeswagen aufgewachsen ist und nun wieder in ihrer Heimatstadt auftritt. „Sicherlich werden auch wieder einige bekannte Gesichter im Publikum dabei sein“, freut sich die Musikerin.

Die Gäste können sich auf gefühlvolle Songs über Alltagsthemen wie Liebe, das Leben von Musikern, um gute und schlechte Zeiten sowie um Erlebnisse, die das Leben schreibt, freuen, betont Noppenberger. Dabei wurden fast alle Stücke von den jungen Musikern selbst geschrieben und komponiert, zudem spielen sie Coversongs und altbekannte Stücke, etwa von Lady Gaga, „Snow Patrol“ oder Lewis Capaldi. Bei dem Auftritt von „Wandering Souls“ kommen unterschiedliche Gitarren zum Einsatz.

Musik war für Lorena Manz und Gerrit Witterhold bereits seit dem Grundschulalter ein wichtiges Element im Leben. Beide haben bereits zahlreiche Konzerte in der bergischen und in der Region um Köln und Bonn bestritten, waren aber auch zu Auftritten in ganz Deutschland unterwegs. Zudem können sie auf Konzerte in London und Amsterdam verweisen. „Wir freuen uns schon sehr auf ein Wiedersehen im Kultur-Haus Zach. Wir spielen gerne in dieser schönen Location und genießen die Nähe zum Publikum. Es ist wie ein Wohnzimmerkonzert, und das ist einfach klasse“, betonen Gerrit Witterhold und Lorena Manz.

Dank der Unterstützung der Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen konnte die Music-Night-Serie mit jungen Musikern und Künstlern ins Leben gerufen werden. Karten zum Preis von zwölf Euro im Vorverkauf gibt es in der Bergischen Buchhandlung, bei Schreib- und Bastelbedarf Cannoletta sowie online unter www.kultur-haus-zach.de. An der Abendkasse kosten sie 15 Euro. Bei dem Konzert gilt die 2G-plus-Regel, darüber hinaus müssen die Besucher einen medizinischen Mundschutz beim Betreten des Kultur-Hauses Zach tragen, der am Sitzplatz abgenommen werden kann.