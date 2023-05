Hückeswagener Gemeinde sammelt Geld für Gartengestaltung Ein Flohmarkt für den Gemeindegarten

Wer am Samstag der Gemeinde auf dem Lindenberg einen Besuch abstatten und durch die Auslagen stöbern wollte, brauchte schon etwas mehr Zeit. „Am Anfang und am Ende ist immer am meisten los“, sagten Rilana Buß und Lena Rösner, die den Stand der Kindersachen auf dem Parkplatz neben dem Gemeindehaus betreuten. Die Besucher konnten sich im Anschluss am Würstchen- und Kuchenstand stärken.