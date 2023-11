Förderverein für Hückeswagen Ein-Euro-Verein wirbt um neue Ideen

Die Idee, dass jeder Hückeswagener mit wenigstens einem Euro pro Monat dazu beitragen kann, die Schloss-Stadt mit interessanten Projekten schöner und lebenswerter machen kann, gibt es seit acht Jahren. Als Yong-Hun Kim und Andreas Pohl 2015 die Gründung des Vereins „(D)ein Euro für Hückeswagen“ forcierten, konnten sie noch nicht absehen, welche Vielzahl an Projekten in den folgenden Jahren umgesetzt werden würden. Bei der Hauptversammlung am Mittwochabend im Hotel Kniep wurde der Blick somit zurück, aber auch nach vorne gerichtet.