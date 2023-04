“Ein-Euro-Verein“ Hückeswagen Ein Klavier für die Löwen-Grundschule

Seit dem Umzug in die neue Löwen-Grundschule im Brunsbachtal werden die Jungen und Mädchen nicht nur in einem komplett neuen Gebäude unterrichtet, auch der Großteil des Mobiliars ist neu. Allerdings gilt das nicht für die beiden etwa 100 Jahre alten Klaviere, denn sie sind in keinem guten Zustand mehr. Ein Klavierbauer ist zu dem Ergebnis gekommen: „Die akustischen Anlagen beider Klaviere sind voller Risse, was es unmöglich macht, für eine Stimmung der Instrumente zu garantieren“. Da die Reparaturkosten unverhältnismäßig hoch sind, beantragte die Musikschule beim Verein „(D)ein Euro für Hückeswagen“ die Anschaffung eines gut erhaltenen, gebrauchten Klaviers für die Grundschule. Dieser Vorschlag setzte sich im März bei der Abstimmung der Mitglieder gegen zwei andere Projekte durch.