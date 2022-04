„(D)ein Euro für Hückeswagen“ : 7777,77 Euro für die Bürgerbad-Sanierung

Die Dachkonstruktion der Schwimmhalle des Bürgerbads muss dringend saniert werden. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Die Mitglieder entschieden sich in der ersten Abstimmungsrunde in diesem Jahr mehrheitlich für eine Spende von 7777,77 Euro. Das Geld soll in die Sanierung der Leimbinder fließen.

Für die dringend notwendige Sanierung der Dachkonstruktion der Schwimmhalle des Bürgerbads wird der Verein „(D)ein Euro für Hückeswagen“ 7777,77 Euro stiften. Diese ungewöhnliche Summe kommt daher zustande, weil er in 2022 auf sein siebenjähriges Bestehen zurückblicken kann. Nachdem auf der jüngsten Beiratssitzung die Stimmen aus der ersten Abstimmung unter den Mitgliedern in diesem Jahr ausgezählt worden war, stand fest, dass das Projekt „Unterstützung der Sanierung des Bürgerbades“ mit 50 Prozent die Mehrheit unter den drei eingereichten Vorschlägen hatte.

Von den etwa 500 stimmberechtigten Mitgliedern waren 84 gültige Stimmen abgegeben worden, 42 votierten für die Unterstützung der Sanierungsmaßnahmen im Bürgerbad. „Das Mitgliedervotum unterstreicht deutlich, dass die Hückeswagener ,ihr‘ Bad gerne erhalten möchten“, betont der stellvertretende Vorsitzende Andreas Pohl. Der Projektvorschlag 2, die Errichtung einer Seilbahn für Kinder auf einem bestehenden Spielplatz, erhielt 17 Stimmen. Der dritte Projektvorschlag „Beleuchtung von Schulbushaltestellen im Außenbereich“ landete mit 25 Stimmen auf Rang zwei.

Der Beirat des Ein-Euro-Vereins wird nun Kontakt zur Badleitung und zur Stadtverwaltung aufnehmen, um eine Spendenübergabe zu organisieren. „Wir hoffen damit auch, dass das in der Öffentlichkeit diskutierte Crowdfunding-Projekt zur finanziellen Unterstützung der Sanierungsmaßnahmen des Bades einen neuen Anschub erhalten wird“, hob Pohl hervor.