Abstimmung von „(D)Ein Euro für Hückeswagen“ : Ein-Euro-Verein saniert Brunnen

Hückeswagen Nach der Abstimmung im Oktober wird auch die Weihnachtsbeleuchtung erneuert. Das hat die Mehrheit der insgesamt 470 Mitglieder des Fördervereins so beschlossen. Im Frühjahr soll über die nächsten Projekte abgestimmt werden.

In neuem Glanz erstrahlen soll bald der Brunnen am Weberdenkmal an der Abzweigung von Island- und Waidmarktstraße. Und glänzen soll auch die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt – dafür wird jetzt der Verein „(D)ein Euro für Hückeswagen“ sorgen. Im Oktober hatte er seinen 470 Mitgliedern insgesamt vier Projekte zur Abstimmung gegeben, und diese beiden Aktionen erhielten die meisten Stimmen. Normalerweise werden nur drei Ideen zur Abstimmung gestellt, wovon nur eine auch umgesetzt wird. Weil der Förderverein in 2020 aber fünf Jahre besteht und die Abstimmung im Mai coronabedingt ausgefallen war, lautete die Devise nun „zwei aus vier“.