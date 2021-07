„Feuerlöwen“ in Hückeswagen : Kinderfeuerwehr erhält eigenes Fahrzeug

Hückeswagen Ein großes Löwen-Logo und mehrere Kindersitze machen deutlich, dass das neue Transportfahrzeug für die Hückeswagener Kinderfeuerwehr bestimmt ist. Jetzt wurde es offiziell in den Dienst gestellt.

Das erste Treffen der „Feuerlöwen“ nach über einjähriger Pause wurde am Samstag zu etwas ganz Besonderem. Zum einen ermöglichte das sonnige Wetter einen Wasserschlacht mit Wasser aus der Kübelspritze. Zum anderen wurde am Feuerwehrhaus in Herweg das neue Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) der Kinderfeuerwehr offiziell übergeben und in den Dienst gestellt. Die „Feuerlöwen“, wie sich die Abteilung der Hückeswagener Kinderfeuerwehr nennt, waren sichtlich stolz auf den feuerroten Transporter, der vollwertig mit Signalanlage und Digitalfunk ausgestattet ist. Nur das Löwen-Logo und die mitgeführten Kindersitze lassen erkennen, für wen das Fahrzeug hauptsächlich gedacht ist – nämlich den Nachwuchs.