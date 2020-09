Drei Kurzkonzerte von „Framework“ : Ein bisschen Altstadtfest-Gefühl im Kultur-Haus Zach

Die fünfköpfige Coverband „Framwork" gibt am Sonntag drei Kurzkonzerte im Kultur-Haus Zach. Foto: Tanja Lidke

Hückeswagen Als kleiner Ausgleich zum ausgefallenen Altstadtfest bietet der Trägerverein für Sonntag, 6. September, drei Kurzkonzerte der Remscheider Coverband „Framework“ an – in den Kategorien „Schlager & Kölsche Tön", „Pop & Charts" sowie „Rock & Pop“.

Wenn so mancher Hückeswagener dieser Tage melancholisch wird, hat das einen einfachen Grund: Am kommenden Wochenende wäre das 45. Altstadtfest über die Bühne gegangen, doch das Coronavirus hat für die erste Absage des beliebtesten Hückeswagener Volksfests seit 1976 gesorgt. Gefeiert und gebummelt werden kann zumindest am Sonntag, 6. September, trotzdem, sind doch von 13 bis 18 Uhr die Geschäfte der Werbegemeinschaft beim verkaufsoffenen Sonntag geöffnet – und fast gleichzeitig lädt auch der Trägerverein des Kultur-Hauses Zach ins obere Island zum „Altstadtfest-Feeling light“ ein. Dann gibt die Remscheider Coverband „Framework“ auf der Bühne drei verschiedene Kurzkonzerte.