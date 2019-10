Hückeswagener vor dem Amtsgericht : Amtsgericht – Eile im Auto schützt vor Strafe nicht

Ein 31-jähriger Mann aus Hückeswagen musste sich jetzt vor dem Wipperfürther Amtsgericht verantworten. Foto: dpa/Uli Deck

Hückeswagen Ein 31-Jähriger musste sich jetzt vor dem Wipperfürther Amtsgericht verantworten. Seinen Führerschein bekam er zurück.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Eile kann manchmal ein schlechter Begleiter sein. Vor allem dann, wenn man im Auto unterwegs ist. Noch schlechter wird die Situation, wenn man am Vortag noch Marihuana konsumiert hat – und dann in eine Polizeikontrolle gerät, weil man an einer völlig ungeeigneten Stelle überholt und das entgegenkommende Auto ausgerechnet ein Streifenwagen ist. Zum Pech kam bei einem 31-jährigen Hückeswagener noch Unglück und etwas selbstverschuldete Dummheit dazu, weshalb er sich nun vor dem Amtsgericht in Wipperfürth wiederfand.

Laut Anklageschrift war der Mann Anfang April nach Feierabend auf dem Weg nach Radevormwald, um dort seine Sommerreifen abzuholen. In der kurvigen 40er-Zone auf der Landstraße nach Radevormwald ging es dem 31-Jährigen offensichtlich zu langsam, so dass er ein vor ihm fahrendes Fahrzeug überholte, wobei er noch in der Kurve dem erwähntem Streifenwagen begegnete, der von Radevormwald in Richtung Hückeswagen unterwegs war.

Grundsätzlich werde das Fehlverhalten seines Mandanten eingeräumt, sagte der Rechtsanwalt des 31-Jährigen. Das habe sich vor allem darin gezeigt, dass er nach der Begegnung mit dem Streifenwagen sofort an der nächsten Möglichkeit angehalten habe. „Ich habe das Blaulicht im Rückspiegel gesehen und auch, dass der Polizeiwagen gewendet hat“, sagte der Angeklagte. Der Polizeibeamte habe den 31-Jährigen dann auf sein Fehlverhalten angesprochen, dabei habe er bemerkt, dass der Hückeswagener zitterte, nervös war und gerötete Augen hatte. Das sei auch der Grund gewesen, weshalb er einen vorherigen Konsum von Betäubungsmitteln nicht ausgeschlossen habe, sagte der 34-Jährige Polizeibeamte in seiner Zeugenaussage. „Ich mache den Job schon ein paar Jahre und habe auch zahlreiche Seminare zum BTM-Konsum gemacht. Es war so ein Gesamteindruck, der mich hat hellhörig werden lassen.“ Der Angeklagte räumte den Konsum von Marihuana am Vortag ein. „Ich nehme das eigentlich nie, aber ich habe mich damals nach zehn Jahren von meiner damaligen Lebensgefährtin getrennt und war dementsprechend nicht so gut drauf“, gab der 31-Jährige an. Der Polizeibeamte habe festgestellt, dass der Verkehrssünder keine Ausfallerscheinungen gehabt habe. „Da waren durchaus Ausfallerscheinungen, das ist ja ein großer Unterschied. Ich konnte mich vernünftig mit dem Mann unterhalten, er ist mir nicht aus dem Auto entgegengepurzelt“, sagte der 34-Jährige. Er ergänzte mit Blick zur Anklagebank: „Dass das Überholmanöver keine glorreiche Aktion gewesen ist, war ihm wohl auch klar.“

Seinen Führerschein habe der 31-Jährige noch am Tatort abgegeben und seitdem nicht wieder erhalten. Das wiederum habe bereits zu beruflichen Konsequenzen geführt, sagte der Rechtsanwalt. Er legte ein Schreiben des Arbeitgebers seines Mandanten vor, in dem deutlich wurde, dass der 31-Jährige seinen Job verlieren würde, wenn er weiterhin keinen Führerschein habe. Daher plädierte der Rechtsanwalt darauf, zumindest kein weiteres Fahrverbot zu verhängen.