Feuerwehr in Hückeswagen Ehrungen für verdiente Mitglieder

Die Jahresdienstbesprechung der Freiwilligen Feuerwehr in Hückeswagen ist immer auch eine Gelegenheit, um Danke zu sagen. Die Ehrungen nahm Feuerwehrleiter Karsten Binder selbst vor. Zum einen verabschiedete er Andreas Wenisch vom Löschzug Stadt nach 49 Jahren in die Ehrenabteilung. Auch der Leiter des Löschzugs, Mathias Pohl, wandte sich an seinen ehemaligen Kameraden: „Ich gebe Dich nur ungern ab, Du warst eine riesige Bereicherung für den Löschzug und die Definition des Wortes Geduld.“ Aber auch Pohl selbst wurde geehrt, zusammen mit Thomas Meyer, ebenfalls Löschzug Stadt, und Christian Felbeck von der Löschgruppe Straßweg. Und zwar mit dem Ehrenzeichen in Silber des Landes NRW für 25 Jahre Mitgliedschaft.