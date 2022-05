Auszeichnung für fünf Hückeswagener : Feuerwehr ehrt Kameraden für jahrzehntelange Treue

Hückeswagen Bei der Jahresdienstbesprechung der Freiwilligen Feierwehr wurden jetzt fünf Kameraden für ihre 25-, 35-, 60- und 70-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet.

Feierlich wurde es jetzt bei der Jahresdienstbesprechung der Freiwilligen Feuerwehr, standen doch wieder Ehrungen langjähriger Kameraden und Beförderungen an. So wurden Hans-Peter Berbecker von der Löschgruppe Herweg für 60 Jahre Mitgliedschaft, Hans-Jürgen Pauck und Friedhelm Hackländer , beide in der Löschgruppe Straßweg und für 70 Jahre Mitgliedschaft, ausgezeichnet.

In seiner kurzen Ansprache betonte Stadtbrandinspektor Karsten Binder den Wert der Kameradschaft von der Kinderfeuerwehr bis zur Ehrenabteilung. „Nur wenn alle diese Zahnräder zusammengefügt sind, kann der Motor der Feuerwehr rund laufen“, betonte Binder. Er selbst sei zwar auch schon lange Jahre bei der Freiwilligen Feuerwehr Hückeswagen , kenne die drei Geehrten aber gar nicht mehr persönlich aus dem aktiven Dienst. „Zu ihren Zeiten ist man mit 60 in die Ehrenabteilung eingetreten, heutzutage geht das bis zum 67. Lebensjahr“, erläuterte der Stadtbrandinspektor.

Nicht ganz so weit zurück ging es bei zwei weiteren Ehrungen: Hauptbrandmeister Volker Wiese von der Löschgruppe Straßweg wurde für 25 Jahre Mitgliedschaft das Ehrenzeichen in Silber verliehen, Hauptbrandmeister Detlef Hager von der Löschgruppe Herweg erhielt das Ehrenabzeichen in Gold für 35 Jahre Mitgliedschaft. Verliehen wurden diese Abzeichen vom Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen – im Gegensatz zu den Auszeichnungen für Berbecker, Pauck und Hackländer, die vom Landesverband der Feuerwehr verliehen wurden. Die drei langjährigen Mitglieder bekamen die Sonderauszeichnung in Gold überreicht. „Die Auszeichnungen sind auch eine Würdigung für diese langen Mitgliedschaften bei unserer Freiwilligen Feuerwehr“, betonte Binder.