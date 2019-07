Hückeswagen und Königs Wusterhausen : Hochzeitspaar auf der Drehleiter

Hückeswagen Am Donnerstag hat Feuerwehrmann Sven Kießling aus Königs Wusterhausen die Hückeswagenerin Steffi Bruder geheiratet.

Die Feuerwehren von Hückeswagen und Königs Wusterhausen sind seit vielen Jahren eng befreundet. Regelmäßig finden Besuche der Kameraden aus Brandenburg in der Schloss-Stadt – und umgekehrt – statt. Nun wurde diese Freundschaft gewissermaßen gekrönt, wie Thomas Lemmen, Leiter der Jugendfeuerwehr Hückeswagens, berichtet: „Am Donnerstag hat der Kamerad Sven Kießling aus Königs Wusterhausen hier in Hückeswagen geheiratet.“ Die Angetraute des Brandenburgers, Steffi Bruder, stamme aus der Schloss-Stadt. „Kennengelernt haben die beiden sich – wie könnte es anders sein – auf dem Altstadtfest“, erzählt Lemmen und lacht. Kießling sei seit etwa 15 Jahren regelmäßiger Besucher des Hückeswagener Traditionsfests.

Das Ja-Wort gaben sich der Brandenburger und die Hückeswagenerin im Standesamt im Schloss bei bestem Hochsommerwetter. „Die kirchliche Hochzeit soll wohl im kommenden Jahr folgen, und Sven will auch nach Hückeswagen ziehen“, sagt Lemmen. Der Königs Wusterhauser habe bei seinem Arbeitgeber, dem Finanzamt in Potsdam, die Versetzung beantragt.

Im Anschluss an die Trauung sei das frisch gebackene Ehepaar, dem guten Brauch der Hückeswagener Feuerwehr folgend, auf die Drehleiter gebeten worden. Die stand mitten auf dem Schlosshof. „Die haben wir ausgefahren und dann damit auf dem Schlossplatz eine Ehrenrunde gedreht. Das ist bei Hochzeiten in unseren Reihen so üblich“, erläutert Lemmen. Gewissermaßen sei das auch schon eine Form der „Einbürgerung“ für den Brandenburger gewesen.