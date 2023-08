Hückeswagener Paar erreicht 65. Hochzeitstag Ehepaar Roß feiert seltene Eiserne Hochzeit

Die Arbeit des Ingenieurs im Thyssen-Werk in Remscheid führte die Familie 1973 nach Hückeswagen, wo sie im damaligen Neubaugebiet Kleineichen ein Haus kaufte. Seit einem Herzinfarkt 1994 ist Fredi K. Roß im Ruhestand. Das große Interesse des Paars an der Historie und die Bereitschaft zum Ehrenamt kam auch der Stadt zugute. Der Wahl-Hückeswagener engagierte sich im katholischen Pfarrgemeinderat, ist Mitglied im Stadtmarketing (ab 1. Oktober „Wir sind Hückeswagen“), in der Rehabilitations- und Behindertensportgemeinschaft (RBS) und im Bürgerbusverein. Er war zudem Ortsvorsitzender der FDP und des Bergischen Geschichtsvereins (BGV). Noch heute unterstützt er die diversen Vereine mit seiner Mitgliedschaft. Dass der BGV bis zum Jahresende sein Domizil an der Gerhart-Hauptmann-Straße verlassen und eine neue Bleibe für sein Archiv finden muss, bedrückt Fredi K. Roß sehr. Immerhin möchte er, dass der Geschichtsverein auch in Zukunft Bestand hat. „In alten Sachen zu suchen, finde ich einfach schön“, gibt er an. Diese Leidenschaft war auch vonnöten, um die Kirchenbücher der Evangelischen Kirchengemeinde in jahrelanger Kleinarbeit aufwendig zu digitalisieren und die Daten dem Stadtarchiv zur Verfügung zu stellen. Noch heute erreichen den 89-Jährigen Anfragen nach eventuell aufgelisteten Ahnen. „Manchmal kann ich helfen, manchmal nicht“, gibt er an. Auch die Schilder des Altstadt-Rundgangs sowie mehrere historische Beiträge und Bücher stammen aus seiner Feder.