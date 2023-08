Bürgermonitor in Hückeswagen Keine Chance für Ruhe an der K 5

Horst Leymann lebt seit vielen Jahren in Westhoferhöhe. Sein Haus steht direkt an der vielbefahrenen Kreisstraße 5. Das macht ihm, seiner Frau Cäcilia und auch seinen Nachbarn zu schaffen. Da sind zum einen die schweren Laster, die schon nachts an den Häusern vorbeidonnern. Er ärgert sich über die Verkehrsteilnehmer, die sich nicht an die maximal erlaubte Geschwindigkeit von 60 Kilometern in der Stunde halten. Und mit dem sonnigen und wärmeren Wetter kommen auch die „Brüllhörner“, wie Leymann die Motorräder nennt. Seit es wieder sonnig und trocken ist, sind besonders viele Biker unterwegs. Vor allem an den Wochenenden.