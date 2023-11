Ehemalige Kantorin und Organist geben Gastspiel in Hückeswagen Kammerers freuen sich aufs Wiedersehen und Konzert

Info

Termin Das Konzert der beiden Chöre „Vocale“ aus Hückeswagen und „Venti Voce“ aus Korbach findet am Volkstrauertag, Sonntag, 19. November, 17 Uhr, in der Pauluskirche an der Marktstraße statt.

Musik Auf dem Programm steht das Requiem in c von Luigi Cherubini für Chor und Orchester in einer neuen Bearbeitung für Chor, Orgel und Pauken.

Karten Eintrittskarten gibt es zum Preis von 15 Euro in der Bergischen Buchhandlung und online auf www.bergisch-live.de