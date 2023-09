Verhandlung gegen Hückeswagener vor dem Landgericht Köln Ehemalige Lebensgefährtin als Zeugin gehört

Wie es zur Hausdurchsuchung am 3. August 2022 in einer Hückeswagener Wohnung gekommen war, unter anderem darüber berichtete die ebenfalls 23-jährige ehemalige Lebensgefährtin des Angeklagten, die zudem ein gemeinsames Kind miteinander haben. Die Beziehung der beiden, die damals seit etwa einem Jahr andauerte, die junge Frau war bereits schwanger, war zu jenem Zeitpunkt bereits alles andere als in einem guten Zustand. Sie habe sich im Zusammenhang mit ihrer Schwangerschaft bereits einige Tage vor dem Einsatztag nicht gut gefühlt. „Ich war entweder bei meinen Eltern – oder, wie am 3. August, mein kleiner Bruder kam zu mir, damit ich nicht alleine war. Wir haben Disney-Filme geguckt, mein Freund war morgens außer Haus gegangen“, sagte die Zeugin. Dann habe sie „einen lauten Knall“ gehört – sie habe nicht zuordnen können, ob das Geräusch im Inneren der Wohnung oder im Freien seinen Ursprung hatte. „Ich bin dann durch die Wohnung gegangen, um nachzusehen, ob alles in Ordnung war. Dabei bin ich auch in das Zockerzimmer gegangen“, sagte die 23-Jährige. Damit war ein Raum gemeint, den der Angeklagte praktisch nur für sich nutzte, sie selbst sei nur zu Beginn der gemeinsamen Zeit in der Wohnung dort hineingegangen. „Ich war schon viele Wochen lang nicht mehr drin.“