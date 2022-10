Klasentreffen in Hückeswagen : Wiedersehen nach einem halben Jahrhundert

Hückeswagen 50 Jahre nach dem Abschluss an der Hauptschule trafen sich die ehemaligen Mitschüler zum Klassentreffen im Restaurant Zum Justhof.

Auch wenn am Samstagabend im Justhof in erster Linie der Austausch von Erinnerungen in gemütlicher Atmosphäre im Mittelpunkt stand, hatte sich der Jahrgang von 1972 für die Feier des halben Jahrhunderts ihrer Entlassung aus der Schule etwas Besonderes einfallen lassen. „Wir waren mit zwölf Ehemaligen auf einer Jubiläumsklassenfahrt“, sagte Müller. Und Marianne Beier ergänzte: „Wir waren in Bacharach am Rhein – in genau jener Jugendherberge, in der wir vor 50 Jahren zur Abschlussfahrt gewesen sind.“ Die Jugendherberge gebe es tatsächlich noch – und sie sei sehr empfehlenswert, sagte Müller schmunzelnd.