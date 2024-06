Hückeswagener hört nach 25 Jahren auf Sabelek gibt den Vorsitz der Grünen-Fraktion ab

Er hatte die Grünen viele Jahre beinahe als Ein-Mann-Truppe durch die Hückeswagener Politik gebracht, ehe sich der Partei nach und nach immer mehr Mitglieder anschlossen. Jetzt wird Egbert Sabelek sein Amt als Vorsitzender der Stadtratsfraktion abgeben – nach dann 25 Jahren. In der offenen Fraktionssitzung am kommenden Montag, 17. Juni, 19 Uhr, im Multifunktionalen Sitzungsraum der Stadt, Bahnhofsplatz 8 (Eingang zwischen Postagentur und Kodi) wird er die Geschäfte voraussichtlich in die Hände von Christian Werth legen, der an diesem Abend zum neuen Fraktionschef gewählt werden soll. Sabelek selbst, der sich seit 1992 politisch engagiert und damals in die Alternative Liste in Berlin eingetreten war, will seinen Nachfolger als dessen Stellvertreter unterstützen.