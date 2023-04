Hückeswagener Paar feiert Goldene Hochzeit Zur Goldhochzeit auf Flusskreuzfahrt

Beruflich hat er in jungen Jahren eine Lehre als Teiledienstleister abgeschlossen und bis zur Rente 2014 in verschiedenen Autohäusern gearbeitet. Veronika Ommerborn, wie sie damals noch hieß, hatte ihre Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau im Kaufhaus Albus in Wipperfürth schon im Alter von 14 Jahren begonnen und später beim sogenannten Seifenplatz („Ihr Platz“) gearbeitet. Sie war gerade 18 Jahre alt, als das Paar den Entschluss fasste, zu heiraten. „Eigentlich des Geldes wegen“, wie die Jubilarin verrät. Denn Edmund Tscheschlog musste seinen Bundeswehrdienst absolvieren, wobei verheiratete Männer Unterstützung vom Staat erhielten. Dann ging alles Schlag auf Schlag: Am 25. Dezember 1972 verlobte sich das junge Paar, am 2. Januar 1973 wurde Edmund Tscheschlog eingezogen, am 27. April 1973 fand die Hochzeit statt.