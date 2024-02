Vorsitzender des Stadtsportverbands Hückeswagen: „Eckdaten für Dreifachhalle stehen quasi fest“

In die Diskussion um eine weitere Dreifachhalle im Brunsbachtal hat sich jetzt auch Andreas Gotter, der Vorsitzende des Stadtsportverbands (SSV), eingeschaltet. In einem Schreiben an unsere Redaktion erläutert er seine Sicht der Dinge für den SSV. So könne man den Eindruck gewinnen, als sei eine Dreifachhalle alleiniger Wunsch der Vereine. Ebenso dränge sich die Vermutung auf als wüssten die Vereine nicht, wie eine solche konzipiert sein sollte. „Beides ist jedoch nicht der Fall“, betont Gotter.