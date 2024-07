100 Jahre EC Scheideweg in Hückeswagen Glauben teilen und Spaß in der Gemeinschaft haben

Der EC Scheideweg möchte dem Nachwuchs Gemeinschaft und Orientierung in der heutigen Zeit bieten. Und das in mehreren Gruppen – den drei Jungschar-Angeboten, dem Teenkreis, der Jugend und in verschiedenen Sportangeboten. Die Angebote richten sich an Kinder und Jugendliche unterschiedlichen Alters. „Die Krümeljungschar ist für Kinder von fünf bis acht Jahren, die Mädchen- und Jungenjungschar von acht bis 14 Uhr. Der Teenkreis richtet sich an Jugendliche ab 13 Jahren und die Jugendgruppe an Jungen und Mädchen ab 16 Jahren“, sagt Jan-Hendrik Kurtz, der seit 2014 mit dabei ist – nachdem er als Kind auch schon Teil der Jungschar gewesen ist. Er ist dabei kein Einzelfall. „Heutige Helferinnen und Helfer sind oft schon früher selbst als Kinder dabei gewesen“, sagt er.