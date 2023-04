Konzert im Hückeswagener Kultur-Haus Zach Von Brahms bis Beatles – Hörgenuss mit Duo „Patratas“

„Mal beschwingt und heiter, mal melancholisch, aber immer mit einem leichten Zwinkern im Auge“, sagt Noppenberger. Im Scherz wurde „Patatras“ bereits als „das kleinste Orchester der Welt“ bezeichnet. Und es sei in der Tat verblüffend, was die Musikerinnen an Klangfülle aus ihren Instrumenten hervorbrächten, sagt Noppenberger. Das Duo „Patatras“ besteht aus Barbara Kranz an der Violine und Steffi Budde am Akkordeon. Ihm ist die jahrelange gemeinsame Spielpraxis anzumerken, die vor mehr als 30 Jahren während gemeinsamer Orchesterfahrten als Schülerinnen begann und später in verschiedenen Bands ihre Fortsetzung fand. „Das Duo ,Patatras‘ macht vor nichts halt und bringt mit großer Kreativität und Spielfreude all das auf die Bühne, was die Instrumente so hergeben“, sagt Noppenberger. Was nicht passt, werde halt passend gemacht. Und so entstünden viele spannende und ungewöhnliche Kompositionen.