Kultur-Haus Zach in Hückeswagen Von Elvis Presley bis Buddy Holly und Chuck Berry

Bei dem Konzert im Kultur-Haus Zach werden unter anderem Titel von Elvis Presley wie „That's allright Mama", „In the Ghetto" oder „Suspicious minds", aber auch bekannte Lieder von Johnny Cash wie „Ring of fire" oder „Solitairy man" sowie von Chuck Berry wie „Johnny be good" zu hören sein. Zudem ergänzen bekannte Hits wie „Will you miss me" von Mark Knopfler, „Country Roads" von John Denver und „I’m on fire" von Bruce Springsteen das Repertoire.