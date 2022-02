Der Teufelsgeiger erstmals zu Gast in Hückeswagen : Ein Konzert voll wilder Spiellaune

Hückeswagen Das Duo Farfarello feiert eine erfolgreiche Premiere im Kultur-Haus Zach. Die Musiker Mani Neumann und Ulli Brand zeigten sich froh, dass endlich wieder Live-Konzerte möglich sind.

Mit dem expressiven Geigenspiel hat Mani Neumann ein Alleinstellungsmerkmal in der Region. Nicht umsonst wird der Musiker als „Teufelsgeiger“ bezeichnet. Am Freitagabend standen Mani Neumann und Ulli Brand als Duo Farfarello auf der Bühne im Kultur-Haus Zach. Obwohl die Musiker seit nunmehr 40 Jahren unzählige Konzerte im In- und Ausland gegeben haben, war es der erste Auftritt in der Schloss-Stadt. Normalerweise spielt das Duo, das mitunter auch mit verschiedenen Gastmusikern als Trio unterwegs ist, in größeren Hallen. Die Musiker waren jedoch froh, nach den fehlenden Auftrittsmöglichkeiten während der Corona-Pandemie überhaupt wieder vor Publikum spielen zu können. „Als ich meinen Geigenkoffer geöffnet habe, hatte ich schon Angst, die Geige sei verschimmelt. Ist sie aber nicht“, witzelte Neumann. Überhaupt war er den ganzen Abend in freudiger Spiellaune. Vor fast ausverkauftem Haus präsentierte das Duo Stücke seiner aktuellen und vorletzten CD. Das Geigenspiel – und da machte der Solinger seinem Beinamen alle Ehre – war ekstatisch, mit viel Show aber auch unglaublich viel Können und Professionalität. Teilweise quälte er seinem Instrument die Töne regelrecht heraus, bis zum Reißen der Saiten und fliegendem Bogen. Bis neue Saiten gespannt und die Ersatzgeige gestimmt war überbrückte Ulli Brand die Zeit mit gekonnten Improvisationen an der Gitarre, die die Zuschauer mit spontanem Zwischenapplaus würdigten.