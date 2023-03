Projekt in Hückeswagen Brote und Pizzen backen auf der Dorfwiese

Es ist später Nachmittag an diesem wolkenverhangenen Mittwoch, zum Glück regnet es nicht. Auf der Wiese zwischen den wenigen Häusern in der Hofschaft Dürhagen versammeln sich die Anwohner und haben jede Menge Bleche mit Pizzen dabei, die sie auf zwei großen Holztischen abstellen. Im Hintergrund ist Elmar Windemuth gerade dabei, den Brotbackofen auf die richtige Temperatur zu überprüfen. Beate Bröring, die ebenfalls in Dürhagen wohnt, sagt: „Ich habe den Ofen vor zweieinhalb Stunden angefeuert. Unter der Decke sind es gerade um die 460 Grad, am Boden um die 300 Grad.“ Der Brotbackofen steht im Freien, auf einem etwa 50 Zentimeter hohen Fundament. Darauf haben die Anwohner in Eigenarbeit eine Art Häuschen aus Holzständerwerk gezimmert, für die Dacheindeckung mit Schiefer hat man den Dachdeckerbetrieb Riemer gewinnen können.