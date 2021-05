Corona-Pandemie in Hückeswagen : Dubioses Flugblatt in Wiehagen

Dubioses Flugblatt in Wiehagen

Corona-Pandemie in Hückeswagen

Um mögliche Risiken und Nebenwirkungen durch eine Corona-Schutzimpfung geht es in dem zweifelhaften Flugblatt. Foto: dpa/Robert Michael

Wiehagen Ein dubioses Flugblatt vemeintlicher Corona-Impfgegner, die auf mögliche Risiken durch eine Impfung hinweisen, ist am Donnerstagabend in Wiehagen aufgetaucht.

Was BM-Leser Michael Loh Donnerstagabend in seinem Briefkasten in Wiehagen fand, gefiel ihm gar nicht: ein dubioses Flugblatt vemeintlicher Corona-Impfgegner, die auf mögliche Risiken durch eine Impfung hinweisen – „ohne Nennung von Initiator, Verantwortlichem oder einem Absender“, sagt er. Loh stellte bei eigenen Recherchen fest, dass bereits im Januar Artikel zu ähnlichen Flugblättern deutschlandweit verfasst wurden, die das Vorgehen bewertet und auch Hinweise zur fehlenden Glaubhaftigkeit abgegeben hatten. „Mir scheinen die aufgeführten Risiken willkürlich zusammengewürfelt, ich habe da eine komplett andere Einstellung zum Impfen“, sagt er. Aber er befürchtet, dass solche Flugblätter andere Menschen beeinflussen könnten. „Ich fühle mich belästigt, es ärgert mich maßlos“, sagt er.