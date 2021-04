Kostenpflichtiger Inhalt: Windrad-Einsatz in Hückeswagen : DRK-Höhenretter trainieren den Ernstfall regelmäßig

Ein Schwerverletzter musste am Ostermontag aus etwa 100 Metern Höhe aus dem Windrad Vormwald abgeseilt werden. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Bei der Rettungsaktion am Windrad in Vormwald waren auch die Höhenretter des DRK-Kreisverbands beteiligt. Der Gruppe, die seit zehn Jahren besteht und schon mehrfach bei Einsätzen angefordert waren, gehören zehn Kletterer an.