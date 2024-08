Zwei Termine in Hückeswagen im August Das Blutspenden hängt am Tropf

Es ist ein Dilemma: Blut, von dem zwischen fünf und sieben Liter tagein, tagaus, durch den Körper gepumpt werden, kann bis heute nicht künstlich hergestellt werden. Auf der anderen Seite wird es aber täglich benötigt – in der Krebstherapie, nach Unfällen, bei Operationen. Insofern gilt es als Dienst an der Gesellschaft, wird Blut zur Sicherung der Versorgung gespendet. Davon ist man allerdings immer weiter entfernt, klagt der DRK-Blutspendedienst West, der auch für Hückeswagen zuständig ist und hier in den kommenden beiden Wochen die Blutspendetermine ausrichtet (s. Infokasten). Stephan David Küpper von der Öffentlichkeitsarbeit macht es deutlich: „Um die Versorgung schwer kranker Patienten in den kommenden Wochen sicherzustellen, brauchen wir jetzt deutlich mehr Blutspenden.“