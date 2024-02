Hückeswagen ist ohne Case-Manager Stadt sucht weiter dringend einen „Kümmerer“ für Flüchtlinge

Geflüchtete Menschen brauchen mehr als die Verwaltung durch Behörden, wenn Integration überhaupt möglich werden und letztlich auch gelingen soll. Mit dieser Einsicht hat das Land Nordrhein-Westfalen schon vor längerer Zeit ein Programm zum „kommunalen Integrationsmanagement“ aufgelegt. Heißt: Städte und Gemeinden sollen die Arbeit vor Ort leisten, aber das Land finanziert sie – jedenfalls in weiten Teilen. Konkret sind die Kommunen aufgefordert, sogenannte Case-Manager einzustellen. Frei übersetzt sind das „Kümmerer“ mit sozialpädagogischem Hintergrund, die Flüchtlinge beraten und betreuen, sie unter anderem in Sprachkurse vermitteln und Hilfestellung geben bei Bewältigung der zahlreichen bürokratischen Anforderungen, die an Asylsuchende gestellt werden, um überhaupt in ein geordnetes Verfahren zu kommen.