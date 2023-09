Hückeswagener Dreifachgeschäft seit 20 Jahren Erfolgreiche Vorreiter für eine ganze Branche

Ältere Hückeswagener werden sich noch an das ehemalige Haushaltswarengeschäft Luhn an der oberen Islandstraße erinnern: Die dunklen Geschäftsräume mit den typischen Schaukästen der 1970er-Jahre, das Kunstlicht aus Neonröhren, die Lochregale an den Wänden und der graue Linoleumboden auf unebenem Boden verströmten eher Zweckmäßigkeit als Charme. Das hatte sich im Herbst 2003 mit der Neueröffnung von Winkler's, Stilmix und dem Fotostudio Winkler komplett geändert. Christoph Winkler, Karsten Schlickowey und Sabine Winkler hatten vor 20 Jahren ein Shop-in-Shop-Konzept entwickelt und dazu die damals leerstehenden Geschäftsräume von Grund auf renoviert – größtenteils in Eigenleistung.