Hückeswagener Problemfälle Wer zahlt am Ende die Straßen-Erneuerung?

Bürgermeister Dietmar Persian sprach das Problem im Fachausschuss an: „Wir können sicher davon ausgehen, dass die Anwohner-Beiträge gestrichen werden. Denn da haben sich die Landesregierung und alle Fraktionen im Landtag weit aus dem Fenster gelegt. In der Rechtsfolge müssen die Kommunen finanziell entlastet werden, damit am Ende nicht sie die Kosten tragen. Aber wie die Entlastung aussehen wird, ist noch völlig offen. Das ganze Verfahren ist hanebüchen.“ Am Ende wird es wohl so aussehen, dass die Stadt nach Abschluss der Straßen-Erneuerungen anhand der Schlussrechnung Anlieger-Bescheide nach dem KAG erstellt und sie bei der NRW-Bank einreicht – in der Hoffnung auf 100-prozentige Förderung der Kosten.