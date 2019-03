Messeauftritt: Drei Städte werben gemeinsam auf Rad-Reisemesse

Hückeswagen Die Städte Radevormwald, Hückeswagen und Wipperfürth stellten auf der ADFC-RadReisemesse in Bonn die Angebote für Radurlaub und Fahrradausflüge in den drei bergischen Städten vor.

Sie sind durch hochwertige Radwege wie die Bahntrassenradwege und die Wasserquintett-Strecken verbunden – und sie werben auch gemeinsam: Die Städte Radevormwald, Hückeswagen und Wipperfürth stellten jetzt auf der ADFC-RadReisemesse in Bonn die Angebote für Radurlaub und Fahrradausflüge in den drei bergischen Städten vor. Mit Erfolg. Denn Ulrich Kühn (Wirtschaftsförderungsgesellschaft Radevormwald), Heike Rösner (Tourismusbeauftragte der Schloss-Stadt Hückeswagen) sowie Martin Graffmann und Franziska Killing (Hansestadt Wipperfürth) ziehen ein positives Fazit.

„Die Besucher kamen zahlreich und waren sehr interessiert an den vielfältigen Angeboten für Radfahrer, aber auch im Bereich Wandern, Wasser und Kultur, über die die drei oberbergischen Kommunen in zahlreichen persönlichen Gesprächen und mit vielen Karten und Bro-schüren informierten“, heißt es in einer Pressemitteilung. Auch in diesem Jahr stellten sich die Bahntrassenwege als absolutes Qualitätsprodukt für die Besucher dar. Ergänzt wird das Angebot vom Bergischen Fahrradbus zwischen Leverkusen und Marienheide sowie neuerdings auch zwischen Bergisch Gladbach und Burscheid, der seinen Betrieb schon wieder aufgenommen hat.