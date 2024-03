„(D)ein Euro für Hückeswagen“ Drei Projekte stehen im April zur Abstimmung

An drei Stellen haben Bürger Bedarf an zusätzlichen bzw. neu zu errichtenden Sitzgelegenheiten für kleinere und größere Ruhepausen an den Verein gerichtet. Diese wurden vom Beirat in ein Gesamtpaket zusammengefasst. Die möglichen Standorte sollen sein am Fußweg zwischen dem ehemaligen Marienhospital und der Pfarrer-Giesen-Straße (dieser wird von vielen Menschen nach einem Einkaufsbummel genutzt, und derzeit dient lediglich ein großer Findling als Ruheplatz), an der Fürstenbergstraße oberhalb des neugestalteten Spielplatzes (auch hierher kommen viele Leute vom Einkauf und benötigen eine Sitzgelegenheit nach dem steilen Anstieg) sowie eine Kombination aus Sitzbank und Tisch im Bereich des Wanderparkplatzes an der Wuppervorsperre (diese Picknickkombination soll künftig dazu einladen, vor oder nach einer Runde an der Wuppervorsperre auszuruhen und ein Picknick machen zu können).