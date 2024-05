Evangelische Kirchengemeinde in Hückeswagen Drei offene Stellen im Presbyterium

Schon die Suche war nicht ganz einfach. Alle vier Jahre wird in den Evangelischen Kirchengemeinde das Presbyterium neu gewählt. Am 18. Februar war es in der Evangelischen Kirche im Rheinland wieder soweit. Wie sich schon im Vorfeld abzeichnete, war die Aufstellung der Kandidaten nicht einfach. Auch aus dem einfachen Grund, weil fünf Mitglieder ausschieden und ersetzt werden mussten.