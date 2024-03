Feuerwehr in Hückeswagen Drei Einsätze für die Feuerwehr am Gründonnerstag

Gleich drei Einsätze gab es für die Feuerwehr Hückeswagen am Gründonnerstag. Um 7.05 Uhr wurde der Löschzug Stadt zu einer Notfalltüröffnung in den Rotdornweg nach Wiehagen gerufen. Hier musste dem Rettungsdienst der Zugang zu einer verletzten Person geschaffen werden. Mittags gab es dann den nächsten Einsatz, erneut in Wiehagen. Bei einem Betrieb im Industriegebiet West II hatte ein Brandmeldeanlage Alarm ausgelöst. Sofort machten sich die Einheiten Straßweg und Stadt auf den Weg und entdeckten bei der Erkundung zwei ausgelöste Melder. Die Ursache konnte jedoch nicht festgestellt werden. Nach Rücksprache mit den zuständigen Mitarbeitern vor Ort wurde die Anlage zurückgestellt. Nach gut einer Stunde war der Einsatz beendet.