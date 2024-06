Neue Dreifachturnhalle für Wiehagen Dramatische Entscheidung für Wiehagen

Das Drama um die SPD ging am Dienstagabend in den dritten Akt: Im Dezember gab es in der entscheidenden Abstimmung über eine Sauna im künftigen Hallenbad im Stadtrat ein Unentschieden, im März gab es ein Patt bei der Abstimmung über den Standort der künftigen Dreifachsporthalle, und in der letzten Ratssitzung vor den Sommerferien endete die entscheidende Abstimmung über den Standort der Halle zum dritten Mal remis – damit war auch der Antrag der Sozialdemokraten abgelehnt. Denn für eine Zustimmung muss es laut Gemeindeordnung eine Mehrheit geben. So stand am Dienstag, 18.04 Uhr fest, dass die SPD auch bei der Sporthalle erneut die denkbar knappste Niederlage erlitten hatte – das fraktionelle Stöhnen war unüberhörbar.