In der Teilnehmerliste fanden sich viele bekannte, aber auch neue Namen. Aus Wipperfürth war sowohl die Narrenzunft Neye als auch das Tanzcorps Blau-Weiß Neye vertreten. Die beiden Mannschaftslager waren leicht an der in Dauerschleife gespielten Karnevalsmusik zu erkennen. Sportlich lief es nicht ganz so rund. „Wir haben diesmal nur vier Männer in der Mannschaft, deshalb fehlt es uns etwas an Manpower“, sagte Ralf Kiesewetter, 2. Vorsitzender des Tanzkorps.