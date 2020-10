Konzert in Hückeswagen : Erdige Wohlfühlmusik mit Dr. Mojo

Hückeswagen Mit Blues und bekannten Oldies unterhielt der Remscheider Musiker Dr. Mojo das Publikum im Hückeswagener Kultur-Haus Zach und sorgte für einen kurzweiligen Abend

Nachhaltige Musik machen – das ist es, was sich Dr. Mojo auf die Fahnen geschrieben hat. „Ich möchte, dass die Zuschauer die Seele baumeln lassen können und das Gefühl auch noch über den Abend hinaus mitnehmen“, sagte der Remscheider, der mit bürgerlichem Namen Klaus Stachuletz heißt. Im Kultur-Haus Zach war ihm das am Samstagabend gelungen. Mit erdigem Blues und bekannten Oldies – mal mit sanfter, mal mit rauchiger Stimme gesungen, spielte sich der Musiker quer durch die Zeitgeschichte. Dabei kam er mit dem Publikum im fasst ausverkauften Saal ins Plaudern, fast so, als hätte man sich an diesem Abend mit guten Freunden verabredet.