Medizin von nebenan in Hückeswagen : „Die Pandemie hat Spuren hinterlassen“

Fachpersonal Die Impfzentren benötigen – wenn’s dort denn losgeht – natürlich medizinisches Fachpersonal, dass die Spritzen mit dem Impfstoff vorbereitet und den Impfwilligen injiziert.

Registrierung Die Ärztekammer Nordrhein und die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein haben für Ärzte eine Möglichkeit geschaffen, sich als Helfer zu melden. Interessierte können Sie sich im Covid-19-Freiwilligenregister listen lassen.

Hintergrund „Die Corona-Krise stellt unser Land und damit auch das Gesundheitswesen vor anhaltende Herausforderungen“, heißt es auf der Internetseite der Ärztekammer Nordrhein,www.aekno.de. Aktuell seien die medizinischen Versorgungsstrukturen in NRW nicht überfordert, kein Patient müsse auf akut notwendige Versorgung warten. „Aber die lokalen Ausbrüche der letzten Zeit haben gezeigt, dass wir auch zukünftig immer wieder in eine Lage geraten können, in der die Strukturen vor Ort rasch die Unterstützung von freiwillig tätigen Ärztinnen und Ärzten erforderlich machen kann.“