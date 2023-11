Einsätze in Hückeswagen Doppelter Einsatz für die Feuerwehr

Die Löschgruppe Holte wurde – ebenfalls am Freitagnachmittag – zu einem Verkehrsunfall gerufen, der sich auf der Bundesstraße 483 Richtung Radevormwald in Höhe von Marke ereignet hatte. Dort war es aus bislang ungeklärter Ursache einem schweren Zusammenstoß zweier Pkw gekommen, in dessen Folge ein sogenannter E-Call ausgelöst wurde. Demnach sollte ein Fahrer in seinem Fahrzeug eingeschlossen sein. Noch auf der Anfahrt wurde dies allerdings von der Leitstelle revidiert. Beide Fahrer waren bereits aus ihren Pkw befreit und vom Rettungsdienst betreut worden und wurden danach zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr sicherte nach Eintreffen die Einsatzstelle ab und stellte den Brandschutz sicher. Nach Abschluss der Unfallaufnahme durch die Polizei wurde die Straße gereinigt, sodass eine Fahrbahn wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte. Nach gut einer Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.