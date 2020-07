Hückeswagen und der Brexit : Ein deutscher Pass und die doppelte Staatsbürgerschaft

Wiehagen In der Schloss-Stadt hat Eurell Watt eine Familie gegründet. Jetzt hat der gebürtige Jamaikaner, der in Großbritannien aufgewachsen ist, neben dem britischen auch einen deutschen Pass. Auslöser für diese Entscheidung war der Brexit.

Seine Ideen und Pläne hat Eurell Watt bisher immer in die Tat umgesetzt. Mit gerade einmal elf Jahren verließ der heute 35-Jährige die Karibikinsel Jamaika, um zur Großmutter nach England zu ziehen. In Tottenham, einem Ortsteil von Nordlondon, besuchte er die Schule, das College und die Uni. Dass er jedoch einmal in Deutschland leben und auch die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen würde, hätte er damals nie gedacht. Heute lebt er jedoch mit seiner Ehefrau Yvonne und den Töchtern Emily (4) und Tiana (2) im eigenen Haus in Wiehagen und arbeitet im Schichtdienst bei einer Wipperfürther Firma.