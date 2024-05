Grundschule in Hückeswagen Leckere Donuts fördern den Schulzirkus

Der „Zirkus Zappzarap“ macht im Rahmen der Projektwoche an der Löwen-Grundschule Station. „Endlich ist es wieder soweit, das letzte Mal liegt bereits über sechs Jahre zurück“, freut sich Schulleiterin Claudia Sträter. Normalerweise findet das Projekt alle vier Jahre statt, in diesem Jahr nun in der Woche vom 3. bis 8. Juni. Da es vom Schul-Förderverein vorfinanziert wird, ist dieser auf Spenden angewiesen. Mitglied Tobias Bosbach hatte das Gespräch mit Bäckermeister Jörg von Polheim gesucht. „Wir dachten, ein Brot passt nicht so gut zum Zirkus, daher kam schnell die Idee auf, es mit Donuts zu probieren“, sagt Bosbach. Weitere Sponsoren sind die Sparkasse und Klartext Jahn.