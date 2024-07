Party an der Hückeswagener Bever-Talsperre DLRG-Sommerfest mit Musik, Segeln, SUP und Feuerwerk

Das Sommerfest beginnt am Samstag, 13. Juli, 15 Uhr. Am Abend eröffnet eine Cocktailbar, und die Band „Framework“ wird ab 20 Uhr mit Live-Musik für Stimmung sorgen. Als Höhepunkt des Abends erwartet die Besucher ein beeindruckendes Feuerwerk, dessen Lichterschein sich in der Wasseroberfläche der Bever widerspiegelt. Der Familientag am Sonntag startet um 11 Uhr an der Wachstation. Dann spielt auch die Hückeswagener Band „No. 4 Mill Street“ Folkmusik von den britischen Inseln.