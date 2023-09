Unbesetzte Vorstandsposten in der DLRG Ortsgruppe Hückeswagen DLRG derzeit ohne zweiten Vorsitzenden

In den vergangenen Monaten und Jahren hat die DLRG-Ortsgruppe Hückeswagen viel erreicht, detaillierte Haushaltspläne aufgestellt und jede mögliche Förderzulage genutzt. Jüngst konnte dadurch auch die neue Lagerhalle an der Wachstation an der Bever-Talsperre gebaut werden, die am 16. August offiziell eingeweiht wurde. „Einige Restarbeiten beim Innenausbau und im Außenbereich stehen noch aus“, sagte Vorsitzender Adrian Borner am Samstagnachmittag auf der Mitgliederversammlung der Ortsgruppe im Kolpinghaus.